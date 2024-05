Depois da notícia da morte do ator Johnny Wactor, no passado sábado, dia 25 de maio, o irmão do artista, Grant Wactor, quebrou o silêncio e falou com a People.

Grant Wactor relatou que o irmão estava a sair do trabalho com uma colega e ambos caminhavam em direção aos seus veículos após o turno.

Johnny Wactor terá percebido que o seu carro estava "levantado" e achou que estava "a ser rebocado". No entanto, estavam a tentar roubar o catalisador do veículo, segundo o departamento da polícia de Los Angeles.

Grant Wactor acredita que os assaltantes "não esperavam que alguém aparecesse e ficaram assustado". "E não há nada mais perigoso do que um covarde com uma arma na mão", acrescentou, segundo a People.

Além disso, explicou que o artista ter-se-á colocado à frente da colega quando foi baleado. Após o tiroteio, os assaltantes fugiram e, até à data, ainda não foram detidos. Johnny Wactor acabou por morrer no hospital.

"Ele era uma boa pessoa. Ele foi levado muito cedo e ninguém devia ser levado assim", destacou Grant, afirmando que o irmão "viveu a vida ao máximo".

