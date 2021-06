Irma Ribeiro surpreendeu os seguidores com um carinhoso momento passado com a avó. A artista gravou um vídeo onde aparece a cantar com a familiar uma música de Paulo de Carvalho, 'Olá, então como vais?'.

"A minha avó, a minha pessoa preferida do mundo inteiro", escreveu na legenda do vídeo que rapidamente conquistou muitos internautas.

Veja abaixo a publicação e todas as reações à mesma:

