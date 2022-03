Joana Pereira já foi operada ao braço. A novidade é anunciada pela própria através da sua conta oficial de Instagram, onde assegura estar bem e a recuperar da cirurgia.

"Está tudo ok. Estou em recuperação, daí ainda não ter vindo aqui", esclarece a irmã de Rita Pereira através de uma mensagem na qual se insurge contra um título usado por uma revista cor-de-rosa.

Joana não gostou que tivessem escrito que foi um acidente com uma lareira a "atirá-la para a mesa de operações" e reagiu.

"É tão feio isto que as revistas sensacionalistas fazem… tornando as coisas mais feias e agressivas como forma de levar as pessoas a ler sem pensar no que irá sentir quem o está a viver", lamenta.

"Enfim, minhas pessoas queridas, na verdade nada nem ninguém me atirou para lado nenhum. Deitaram-me com muito carinho, disseram-me para pensar em coisas lindas e adormeceram-me para me operarem gentilmente o braço. [...] Esqueçam essas revistas e acreditem que continuarei a manter-vos a par apenas com a verdade e a leveza que lhe devemos atribuir. Um grande beijinho e obrigada pelo apoio constante", termina.

A irmã de Rita Pereira encontra-se internada na unidade de queimados depois de ter sofrido diversos ferimentos nas mãos, braços e peito provocados por um acidente com uma lareira, sobre o qual recusa dar mais pormenores para já.

