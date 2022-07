Santiago do Cacém foi durante o último fim de semana o cenário perfeito para Joana Pereira passar uns dias de descanso em comunhão com a natureza.

A irmã de Rita Pereira celebrou seis meses passados desde o acidente que sofreu com uma lareira, e que lhe deixou várias partes do corpo queimadas, e quis celebrar as conquistar que tem alcançado na sua recuperação.

"Se achei que algum dia teria tantos cuidados para um simples fim de semana? Não. Se achei, há seis meses, que conseguiria conduzir uma hora e meia e ficar num paraíso destes? Também não. Há ainda um longo caminho, mas volto a dizer, tudo depende da nossa força de vontade, da energia que depositamos, da boa vibe e de se querer muito alguma coisa", realçou a professora primária ao mostrar algumas das imagens que marcaram esta 'escapadinha'.

Joana, que chegou a ser operada para colocar enxertos de pele no braço, conseguiu ainda, com todos os cuidados, mergulhar na barragem do local onde ficou instalada.

"Tapadinha e ao fim do dia, mas feliz", declarou a irmã de Rita Pereira ao partilhar um conjunto de fotografias, captadas pela mãe, nas quais exibe em biquíni a sua excelente forma física.

