Joana Pereira partilhou na sua conta de Instagram um vídeo da irmã, Rita Pereira, onde esta aparece a dançar com o filho, o pequeno Lonô, de dois anos. Visivelmente encantada com a gravação onde a atriz e do menino, Joana falou sobre a bonita ligação presente na sua família.

"Não tenho como vos explicar melhor do que isto, que esta é LITERALMENTE a minha irmã e o meu afilhado… aqui vejo a cumplicidade que une a nossa família, o gosto pela dança e por viver o momento!", começa por dizer.

"A transversalidade de se ser mãe e filho e de serem seres individuais… todos os dias o meu Lonô nos mostra o capricorniano que é, cheio de personalidade mas doçura e altruísmo! Tenho tanto, mas tanto orgulho neles! Obrigada por me terem escolhido para bebé e Didi! Digam-me! Este vídeo tem explicação possível?", termina.

Eis a publicação:

