Ainda internada na unidade de queimados depois de ter sofrido um acidente com uma lareira de bioetanol, Joana Pereira recorreu de novo às stories da sua página de Instagram para atualizar os seguidores.

A irmã de Rita Pereira revelou que já apresenta melhoras, e aproveitou para agradecer todo o carinho e força que tem recebido.

"Queria agradecer, do fundo do coração, as vossas mensagens, as vossas rezas, orações, velinhas. São incríveis e hoje recebi a novidade que estou um bocadinho melhor das minhas queimaduras. Tenho a certeza que foram vocês com a vossa crença, com a vossa ajuda e energia", disse.

"Por isso, por favor continuem, não desistam que é para eu receber mais boas notícias. Acredito mesmo que foram vocês. Muito obrigada", pediu, por fim.

