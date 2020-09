Gabigol contou com uma convidada especial na festa do seu 24.º aniversário. A ex-companheira, Rafaella Santos, irmã de Neymar, não faltou às comemorações.

Quem destaca tal informação é a revista Quem, que relata que o pai do jogador do Flamengo, Valdemir Silva, publicou algumas imagens no Instagram, esta segunda-feira, onde o craque aparece na companhia de alguns amigos. E Rafaella é vista com um vestido branco.

"Que bom brincar, cantar e festejar contigo o teu aniversário... Obrigado pela noite maravilhosa, meu filho, e lembre-se que família e amigos de verdade são os bens maior dessa vida, amamos-te", escreveu Valdemir num dos vídeos que pode ver na galeria.

Recorde-se que Gabigol e Rafaella namoraram durante cerca de seis meses, em 2019. A relação terá terminado no final do ano.

