Parece que a irmã do jogador Neymar Jr., Rafaella Santos, reatou o namoro com Lucas Lima, do Palmeiras.

Solteira desde o início do ano, quando terminou o relacionamento com Gabigol, Rafaella reaproximou-se do 'ex' durante o período de quarentena.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, Lucas é amigo de Neymar e terá passado o período de isolamento social em casa do cunhado.

Apesar do rumor, em declarações à Revista Quem, a assessoria de Rafaella garantiu que esta está solteira e negou o relacionamento.

