Hulk voltou a estar no centro da polémica esta quarta-feira quando no Brasil se tornou notícia que as suas duas irmãs, Givanilda e Gilvânia, tinham requerido apoio financeiro ao governo devido à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

O jogador foi alvo de críticas pelo facto de, alegadamente, não ter ajudado a família, tendo em conta o valor milionário do seu salário (mais de um milhão de euros).

Como forma de reagir à polémica, Hulk esclareceu o tema em declarações ao Portal UOL.

“Infelizmente é verdade. Fiquei a saber ao ser avisado pelo meu assessor de imprensa. Perguntei às minhas irmãs e elas confirmaram”, afirma, garantindo que não aprovou a decisão e que sempre ajudou toda a família.

“Não gostei pois sempre ajudei toda a minha família. Reclamei pela atitude, mas cada um é responsável pelos seus atos”, concluiu.

