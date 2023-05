Dias depois de ter dado à luz o filho Zayonn, Carina Rodrigues recordou a perda dos filhos gémeos no ano passado.

A irmã de Fanny preparava-se para ser mãe pela primeira vez em 2022 quando viu Delman e Enzell partirem.

De recordar que Carina despediu-se primeiro de Enzell e, dois dias depois, chorou a morte de Delman.

"15 de maio 2022, 01h21. O nosso Delman nasceu e fechou os olhinhos no colo do seu papá. Consola-me olhar para o teu irmãozinho hoje [Zayonn, que nasceu no passado dia 25 de abril] e ver muitos traços parecidos aos teus. Obrigada por este presente", escreveu ao recordar os dias difíceis que viveu há precisamente um ano. "O céu é mais bonito com vocês, meus filhos", completou.



© Instagram



© Instagram

Leia Também: Irmã de Fanny encanta com foto de família com o filho recém-nascido