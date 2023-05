A irmã de Fanny Rodrigues, Carina, está a viver uma verdadeira bolha de amor. Duas semanas depois de ter dado à luz o pequeno Zayonn, a jovem mostra-se plena de felicidade.

Através da rede social Instagram, Carina Rodrigues revelou uma encantadora fotografia de família na qual surge com o filho recém-nascido ao colo e ao lado do namorado e pai do bebé, Giovanni Miranda.

"A família com que sempre sonhei", declarou na legenda do registo.

Recorde-se que a gravidez da jovem foi mantida em segredo pela família até ao momento do nascimento do bebé. Zayonn chegou um ano depois de a irmã de Fanny ter chorado a morte dos filhos gémeos, que nasceram prematuros devido a complicações na gravidez.

