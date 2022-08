A irmã de Fanny Rodrigues, Carina, resolveu escrever uma canção uma homenagem aos filhos gémeos que morreram em maio deste ano após o parto.

"Dia 13.08.2022 sai o que para mim foi o meu grito de desespero. Escrevi esta letra no dia da cerimónia dos meus filhos. Hoje tornou-se no meu grito de paz. Assim, eu canto para eles me ouvirem lá de cima", declarou a jovem, de apenas 20 anos, ao anunciar a data do lançamento de 'Não Há'.

O single, que dedica aos filhos, ficará disponível na plataforma YouTube no próximo sábado, dia 13 de agosto.

"É por vocês, meus filhos", terminou.

