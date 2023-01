No passado dia 8 de dezembro, Céline Dion partilhou um emocionante vídeo no qual contou que tinha sido diagnosticada com uma doença rara e incurável: síndrome de Moersch-Woltmann, também conhecida como síndrome de pessoa rígida (SPR).

A doença, conforme notou a artista, causa espasmos musculares, algo que afeta as suas cordas vocais.

Um mês depois da revelação que deixou os fãs de Céline em choque, eis que a irmã da cantora, Claudette, quebrou o silêncio sobre o assunto em declarações ao Le Journal de Montréal.

Claudette afirmou que Céline Dion está na sua casa em Denver, Colorado, "rodeada de especialistas", que tentam minimizar os sintomas da doença. Na visão da entrevistada, a doença é fruto dos esforços que a celebridade fez ao longo da sua vida. "Ela começou aos 12 anos, na verdade, nem teve adolescência", disse Claudette.

"Confio que a vida irá devolver o que lhe deu. Porque é uma mulher extremamente inteligente, generosa e talentosa. Apaixonada pela vida, também", sublinhou.

Claudette destacou ainda o espetáculo que acontecerá no Casino de Montréal, no dia 30 de março, a propósito do 55.º aniversário da cantora.

