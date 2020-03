Foi com uma publicação amorosa que Inês Patrocínio assinalou o aniversário do marido, Pedro Rocha Melo, com quem se casou em 2016.

"Hoje faz 30 anos a melhor pessoa que conheço. Quem tem a sorte de conviver com ele de perto sabe que não há ninguém mais generoso, nem mais dedicado à família e ao seu trabalho, que vive com um verdadeiro sentido de dever cívico e de missão", começou por escrever a irmã da apresentadora Carolina Patrocínio, tecendo rasgados elogios ao companheiro, com quem tem dois filhos comum.

"Tornou-se numa verdadeira 'rocha' de estabilidade, sabedoria e coragem na nossa família (dos dois lados!). Todos os dias penso na sorte que os meus filhos têm em ter um pai como ele. Espero que nunca se farte de mim", rematou.

