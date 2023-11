Aos 85 anos, a rainha Sofia de Espanha, nascida Sofia, princesa da Grécia de Dinamarca, era a mais velha de três irmãos. Em janeiro deste ano viu partir o irmão, o rei Constantino da Grécia, aos 82 anos, e agora dá total apoio à irmã mais nova.

A princesa Irene, de 81 anos, sempre esteve ao lado da irmã mais velha. Nunca se casou nem teve filhos, mas foi como uma segunda mãe para os seus sobrinhos, principalmente o rei Felipe VI e as infantas Elena e Cristina.

Sempre viveu no Palácio da Zarzuela com a irmã e agora é Sofia quem garante o seu bem-estar, uma vez que, após ter sido diagnosticada com doença de Alzheimer, Irene já tem bastantes perdas de memória e muitas vezes não reconhece os seus interlocutores.

Foi a rainha emérita de Espanha quem notou que algo não estava bem com a irmã mais nova e a levou ao médico, Desde então tem-se responsabilizado por ela, acompanhando-a às consultas e não a deixando sozinha em nenhuma ocasião.

Leia Também: Rainha Sofia: Uma festa sem surpresas e uma chamada especial por Skype