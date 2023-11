Tal como previsto, a rainha Sofia de Espanha soprou 85 velas na companhia da família, a quem ofereceu um almoço no Palácio da Zarzuela.

A celebração aconteceu esta quinta-feira, dia 2 de novembro, e no almoço estiveram presentes os três filhos da rainha, o rei Felipe VI e as infantas Elena e Cristina, assim como a maioria dos seus netos.

Além destes, a rainha contou ainda com as cunhadas, a rainha Ana Maria da Grécia e a princesa Margarita, assim como com a irmã mais nova, a princesa Irene.

A grande ausente foi sem dúvida a mais velha das suas quatro netas, Victoria Federica, a filha mais nova da infanta Elena, que se encontra de viagem com amigos no Perú.

No entanto, a jovem, de 22 anos, não quis deixar de felicitar a avó neste dia especial e para isso fez uma videochamada através do Skype.

