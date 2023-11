Dois dias depois de a princesa Leonor soprar 18 velas, um dia histórico que ficou marcado pelo Juramento da Constituição feito pela jovem herdeira, é a vez de a avó, a rainha Sofia, celebrar o seu aniversário.

A rainha emérita de Espanha faz 85 anos esta quinta-feira, dia 2 de novembro, e vai celebrar a data com um almoço de família no Palácio da Zarzuela, em Madrid.

Sofia contará com a presença dos três filhos, o rei Felipe VI e as infantas Elena e Cristina, e de alguns do seus oito netos. As grandes ausências serão as mesmas que as da festa da princesa Leonor: Victoria Federica de Marichalar e Juan e Pablo Urdangarin.

A estes somam-se Juan Froilán, que já teve que regressar ao trabalho nos Emirados Árabes Unidos, e o rei Juan Carlos, que após o aniversário da neta rumou a Londres.

