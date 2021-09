Irina Shayk aceitou responder a uma questão sobre a sua vida amorosa em entrevista à revista HIGHStyle, mas apenas para deixar claro que tudo o que diga respeito à sua vida íntima não será comentado publicamente.

"Amanhã haverá um boato de que estou a namorar com o meu porteiro, ok? Depois de

amanhã será outra pessoa. Repara, haverá sempre algo", realça, explicando que irá "guardar" para si tudo o que se passa ou não com os seus amores e desamores.

Desta forma a modelo respondeu aos últimos rumores, que dão conta de que poderia estra a viver um romance com o rapper Kanye West. A relação nunca foi confirmada de forma oficial, mas os dois chegaram a ser vistos juntos em diversas ocasiões.

As mais recentes informações, divulgadas por fontes próximas, afirmam que o rapper e a modelo já terminaram e decidiram manter apenas a amizade. Será verdade?

