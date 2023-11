Irina Shayk esteve recentemente no centro das atenções devido a um alegado romance com Tom Brady, de quem, supostamente, já estará separada.

No entanto, a modelo não conseguiu 'fugir' à pergunta sobre a alegada relação quando foi entrevistada pela Elle.

Questionada sobre se vai voltar para o pai da filha Bradley Cooper ou se as coisas com Tom Brady não estão boas, a modelo apenas disse com um sorriso: "Sem comentários".

Irina Shayk explicou que prefere manter a sua vida pessoal fora dos holofotes. "Por isso é que se chama pessoal, porque é algo que me pertence. Se um dia sentir vontade de partilhar isso, assim o farei", acrescentou.

