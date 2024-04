Irina Shayk está em excelente forma física e a sua última publicação no Instagram comprova isso mesmo.

A modelo, de 38 anos, usou a sua conta nesta rede social esta segunda-feira, dia 29 de abril, para partilhar um conjunto de fotografias e em algumas mostra o seu lado mais sensual.

"Misturado... ou algo assim", escreveu na legenda do carrossel de imagens, no qual mostra fotos do rosto, mas também aparece a posar em lingerie.

Veja as fotografias na galeria.

