"É dia 15 de agosto e marca os seis anos que estou livre da anorexia e bulimia e de todos os outros distúrbios alimentares contra os quais lutei durante muitos anos", foi com estas palavras que Ireland Baldwin começou por se dirigir aos fãs, no Instagram, no passado sábado.

A filha de Alec Baldwin e Kim Basinger, de 24 anos, publicou um vídeo na rede social onde assinala tal marco, deixando ainda uma mensagem a todos os que enfrentam as mesmas lutas.

"Vocês conseguem", encorajou os seguidores, antes de terminar o vídeo que pode ver na publicação abaixo:

