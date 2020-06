Nick Cordero continua internado no hospital devido a graves complicações causadas pelo novo coronavírus. Uma fase difícil para toda a família e que tem levado o ator a perder vários momentos do crescimento do filho, Elvis Eduardo, de um ano, fruto do casamento com Amanda Kloots.

Ainda esta terça-feira, a mãe do menino publicou no Instagram um vídeo do pequeno a dar os primeiros passos.

Momento que pode ver na galeria.

