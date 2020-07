Gretchen surgiu no Instagram com um visual diferente. A cantora decidiu mudar de look e fez madeichas louras na parte da frente do cabelo. Aos fãs, a artista brasileira confessou que se inspirou em Cleo Pires.

"Quis mudar o meu visual porque este mês há novidades, há um clipe novo a sair e há umas coisas que só vou poder contar no início de agosto... Estou um pouquinho loira só para matar a vontade. E sabe em quem me inspirei? Na Cleo. Adoro ela e vi aquelas madeichas e disse que queria igual... Eu amei", explicou nas stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira.

Veja na galeria o novo look da artista.

