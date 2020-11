Numa fase em que tem estado mais reservada, Irina Shayk voltou a ser vista na numa discreta aparição pelas ruas de Nova Iorque, onde vive.

Como tem acontecido ao longo do ano, a modelo russa, de 34 anos, deu mais uma lição de bom gosto num mero passeio pela cidade. Desta vez, foi com um look com inspirações góticas que arrasou na sua faceta de 'it girl'.

Uma das pelas que se destacou foi o sobretudo preto em pele que combinou com umas botas chunky e calças de ganga modelo babby (adornadas com umas cruzes pretas).

Curioso? Veja em maior detalhe na galeria.

Leia Também: A mamã mais 'cool'. Quando Irina Shayk faz das ruas passerelles