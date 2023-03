O Dia da Commonwealth, uma das datas de maior importância para a família real britânica, foi celebrado esta segunda-feira, 13 de março.

Os membros da família real marcaram presença numa cerimónia realizada na Abadia de Westminster, entre eles, o príncipe William e a princesa Kate Middleton.

Kate deslumbrou tudo e todos com o visual que escolheu para a ocasião. Conforme evidencia a revista Hola!, a princesa de Gales estreou um conjunto de inspiração vitoriana da Erdem. Já a carteira era de Emmy London e os sapatos de Gianvito Rossi.

Contudo, o pormenor que mais se destacou neste visual foi, sem dúvida, um dos acessórios de Kate. Tratava-se de um alfinete de peito com que a organização Ladies of North Wales presenteou a Alexandra da Dinarmarca, em 1863, após esta dar o nó com Eduardo VII.

Entretanto, a joia foi herdada por Mary de Teck, passando depois para a rainha Mãe que, por seu turno, o ofereceu à princesa Diana.

Até há bem pouco tempo, era a rainha Camilla que o usava, no entanto, após a morte da rainha Isabel II, o alfinete batizado como 'príncipe de Gales' passou a pertencer à mulher do príncipe William.

A peça contém 18 diamantes acentuados por pequenas esmeraldas que rodeiam o emblema do príncipe de Gales.

Os brincos, de diamante e safiras, também pertenciam à sogra de Kate, Lady Di. A título de curiosidade, a mãe de William e Harry recebeu-os do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, em 1985, para fazerem conjunto com o seu anel de noivado, que hoje pertence a Kate.

Leia Também: Rei Carlos III recebe novo cavalo da Real Polícia Montada do Canadá