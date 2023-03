Como foi anunciado pela Real Polícia Montada do Canadá em comunicado no sábado, o rei Carlos III foi presentado com um cavalo que se chama Noble.

Trata-se de uma égua com sete anos, e este é um gesto que chega na sequência das comemorações do 150.º aniversário da Royal Canadian Mounted Police (RCMP - Real Polícia Montada do Canadá).

O monarca britânico foi fotografado no momento em que se encontrou com o animal pela primeira vez nos estábulos da realeza, The Royal Mews, em Windsor, relata a People. Veja duas fotografias na galeria.

De referir ainda que a falecida rainha Isabel II foi presentada pela RCMP com oito cavalos durante o seu longo reinado.