À medida que crescem, as filhas de Khloé e Kim Kardashian e de Kylie Jenner mostram-se cada dia mais inseparáveis. Com poucos meses de diferença, as pequenas True, Chicago e Stormi deixam os fãs rendidos sempre que aparecem em trio.

Prova de tal foram as reações à última publicação de Kim Kardashian.

Esta segunda-feira, a empresária deu a conhecer novos registos fotográficos das meninas e os fãs encheram a caixa de comentários com reações amorosas.

Não há dúvidas que as próximas gerações da família irão fazer igual sucesso ao do atual clã. Ora veja.

