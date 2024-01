Gil do Vigor conquistou uma ampla comunidade de fãs e seguidores pela sua participação na edição de 2021 do 'Big Brother Brasil' e, de quando em vez, opta por utilizar as redes sociais para tentar transmitir conhecimento a quem o acompanha. Ainda assim, parece que não é bem isso que as pessoas querem ver.

Depois de partilhar vários conteúdos relacionados com economia doméstica, uma das áreas que domina, Gil perdeu 147 mil seguidores, o que mereceu depois uma reflexão feita pelo próprio.

"Nos últimos sete dias eu fiz conteúdos sobre endividamento, depósito do FGTS e, hoje, sobre os juros do cartão de crédito. Não sofri nenhum cancelamento mas, ainda assim, foram-se 45 mil seguidores", fez notar, citado pela CNN Brasil.

O site de informação garante que, apesar de apenas falar em 45 mil, Gil do Vigor já perdeu mais de 147 mil. Ainda assim, e no sentido contrário, ganhou também 101 mil, o que resulta na perda de apenas 45 mil em termos gerais.

