Ygona Moura perdeu a vida esta quarta-feira, dia 27, depois de vários dias em coma na sequência de ter sido infetada com Covid-19. De acordo com a imprensa brasileira, foi o pai quem confirmou a notícia por via das redes sociais.

O internamento de Ygona gerou polémica porque, dias antes, a digital influencer contou que foi a uma festa com "aglomeração de pessoas", ignorando os riscos do novo coronavírus.

O último adeus à jovem realiza-se esta quinta-feira e será permitida a presença de apenas 10 familiares.

Leia Também: Morreu Cloris Leachman. Atriz tinha 94 anos