A influencer digital Vanessa Alfaro viveu nos últimos dias um enorme susto. Tal como a própria contou nas suas redes sociais, uma queda durante um passeio de bicicleta acabou por ditar a sua entrada nas urgências do hospital.

A jovem pedalava ao lado do marido quando acabou por bater com a roda e caiu. Levada para o hospital, Vanessa precisou de ser suturada com sete pontos na cabeça.

"Voltar a ser criança, passear de bicicleta pelo campo, sem medo e sem preocupações. Já não sentia esta liberdade há tanto tempo. Esta fotografia foi tirada minutos antes de eu dar entrada no hospital com a cabeça rachada por uma queda infeliz. 7 pontos e alguns hematomas, mas valeu o passeio e o susto porque agora ninguém me apanha a andar de bicicleta sem capacete", contou Vanessa numa publicação partilhada este sábado na sua conta oficial.

Descansando os seus seguidores, Vanessa garante que está agora a "recuperar e cheia de saúde".

