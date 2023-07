Acalmada a polémica relacionada com a traição de Neymar, que assumiu ter-se envolvido com uma outra mulher durante a gravidez da atual companheira, o jogador tem agora um outro assunto bombástico em mãos.

A influenciadora transsexual Sophia Barclay garantiu, em entrevista ao programa Chupim, da Metropolitana FM, que Neymar e Pedro Scooby se envolveram sexualmente numa orgia, em 2021.

Sophia deixou claros alguns detalhes sobre o que aconteceu, sendo que assume que, ela própria, assistiu a tudo de perto. Por fim, a influenciadora criticou a higiene de ambos.

O assunto, como seria de esperar, tem marcado a atualidade noticiosa brasileira, e até a Metropolitana FM já condenou tudo o que foi dito por Sophia Barclay nesta entrevista. "Lamentamos profundamente o tom reprovável com que foi exposto o assunto e não compactuamos com a atitude da entrevistada. Por conter exposição indevida e, sobretudo, pela ausência do mínimo indício da verdade dos fatos relatados, a rádio Metropolitana FM, junto com os integrantes do programa Chupim, decidiram excluir todo o conteúdo da entrevista dos canais de comunicação e dos perfis das redes sociais", pode ler-se num comunicado entretanto emitido.

Na Internet, a influenciadora já veio contar que está a ser alvo de várias ameaças, embora recuse ficar calada.

Até ao momento, nem o jogador do PSG nem o surfista, ex-marido de Luana Piovani, se quiseram manifestar sobre este assunto.

Veja abaixo as declarações polémicas de Sophia Barclay.

Leia Também: Havia acordo... Neymar pagou quase um milhão à namorada após traição