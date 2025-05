A Infanta Sofía atingiu a maioridade no passado dia 29 de abril. A casa real espanhola partilhou nas redes sociais imagens inéditas da jovem, que aparece até com um visual um pouco diferente do habitual, mais moderna e com o cabelo com outro corte e cor.

Sabe-se agora qual foi o presente especial que ganhou do pai, o rei de Espanha, Felipe VI. A filha mais nova do monarca foi brindada com a condecoração da Grã-Cruz da Ordem de Isabel a Católica.

Este título é concedido de modo a "premiar atos extraordinários de caráter civil [...] que beneficiem a Nação ou contribuam, de maneira relevante, para fomentar as relações de amizade e cooperação entre a Nação Espanhola e o restante da Comunidade Internacional", pode ler-se na revista Vanitatis.

