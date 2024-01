A TVI anunciou ao longo de toda a tarde desta segunda-feira, dia 22 de janeiro, que um dos concorrentes do 'Big Brother - Desafio Final' tinha a intenção de desistir. Contra todas as expetativas, o canal referia-se a Jéssica Galhofas.

A participante da Costa da Caparica decidiu mesmo abandonar o jogo por vontade própria, deixando Francisco Monteiro, o seu maior aliado, boquiaberto.

"Não consigo continuar aqui, há situações com as quais não me identifico e não quero passar os meus limites. Ontem, mais do que nunca, percebi que estava a chegar a pontos de os passar e não quero. Não sou assim e não quero destruir a imagem que tenho construído ao longo do tempo", justificou Jéssica, minutos antes de sair da 'casa mais vigiada do país'.