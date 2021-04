Inês Mendes da Silva, a famosa agente de personalidades como Cristina Ferreira e Rita Pereira, foi recentemente submetida a uma cirurgia para corrigir uma "contratura capsular". O problema de saúde foi relatado pela própria numa publicação no Instagram realizada este sábado.

"Tenho estado um pouco mais ausente porque no início do ano apercebi-me de uma dor e, após conselho da minha médica e de alguns exames que fiz, procurei um cirurgião plástico para avaliar-me. Ora, tinha uma prótese já dos tempos da Maria Caxuxa com uma contratura capsular", explicou.

"Esta foto foi tirada logo após a cirurgia há pouco mais de uma semana. [...] Apesar de achar que estaria impecável 3 dias depois, ainda me sinto com cara de operada mas muito melhor. Escrevo este texto porque sou uma fã de quem tem talento, seja ele qual for, e de quem trabalha para oferecer o melhor. O acompanhamento que tem sido feito e os resultados que já podem ver-se são ótimos", acrescentou.

Inês Mendes da Silva fez assim o seu aplauso à equipa que a tratou na clínica LMR, em especial à médica Luísa Magalhães Ramos. "Não consigo não pronunciar-me para agradecer a entrega e o cuidado de toda a equipa", rematou.

