Inês Lopes Gonçalves está em casa, em isolamento, por causa da Covid-19. Uma informação que foi adiantada pela própria apresentadora.

"Calhou covid cá em casa", começou por escrever na legenda de uma fotografia onde mostra um carinhoso bilhete que recebeu.

"Os senhores do mercado onde vamos todas as semanas abastecer-nos de viçosos legumes e frutas, não contentes em acudir com toda a gentileza um pedido de última hora e o trazerem à porta, ainda arranjam tempo para mandar estes recados. Fátima, Luís e Cátia, seus riquinhos", explicou.

No bilhete pode ler-se: "As rápidas melhoras. Se precisarem de alguma coisa, mesmo que não seja nosso, podem contar connosco".

Leia Também: A despedida de Inês Lopes Gonçalves do '5 Para a Meia Noite'