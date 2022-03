Inês Lopes Gonçalves voltou destacar-se como apresentadora e repórter nos bastidores do Festival da Canção. A segunda semifinal do concurso decorreu esta segunda-feira, dia 7, com apresentação de Tânia Ribas de Oliveira e José Carlos Malato, sendo Inês a repórter de serviço.

Para a ocasião, a antiga anfitriã de '5 Para a Meia-Noite' elegeu um elegante fato branco da marca da Stivaldi. A criação destaca-se pelo decote generoso, que hoje, Dia Internacional da Mulher, mereceu uma brincadeira por parte de Inês.

"Vivam as canções, vivam as mulheres, vivam os autocolantes que seguram maminhas", atirou ao partilhar nas redes sociais as fotografias que mostram o seu look completo.

"E um grande viva também à comitiva que levou a cabo este Roberto Leal 2.0", brincou, por fim, enaltecendo todos os que a ajudaram a ser uma das presenças mais notadas e elegantes da noite.

