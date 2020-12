Esta sexta-feira, dia 11, é especial para Inês Herédia. Isto porque vai 'marcar presença' na primeira festa de Natal dos filhos, os gémeos Tomás e Luís.

Ainda que o evento se vá realizar de forma virtual, a atriz não escondeu o entusiasmo nas redes sociais. "Cara de quem tem a primeira festa de Natal dos filhos hoje. Por zoom, sim, mas o excitamento está cá todo", escreveu na legenda de uma fotografia sua.

Tomás e Luís completam dois anos a dia 27 de dezembro. Os meninos nasceram com recurso à procriação medicamente assistida e são fruto do casamento de Inês Herédia com Gabriela Sobral.

