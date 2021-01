Como mãe de dois filhos gémeos, Luís e Tomás, é com eles que a atriz tem visto os seus dias ocupados em casa, sobretudo durante esta fase de confinamento.

Ainda esta sexta-feira, dia 29, a artista partilhou com os seus seguidores do Instagram um retrato dos meninos a fazerem pinturas com aguarelas.

"Lá estamos nós a aprender novamente; passado quase 1 ano; que afinal bastam as cores primárias. Passei aqui só para mandar muita força para... olhem para toda gente. Para quem precisar dela, acho que neste momento todos precisamos", afirmou Herédia na legenda da publicação.

Leia Também: Inês Herédia assinala aniversário da mãe e da avó. "As donas disto tudo"