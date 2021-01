Para Inês Herédia e a sua família, esta sexta-feira, 22 de janeiro, é um dia muito especial. Isto porque a mãe e a avó da atriz completam mais um ano de vida.

Apesar da data não ser celebrada com uma grande festa, a artista não deixou de destacar a mesma na sua página de Instagram, onde destaca que seguiu a "tradição" da família e também foi mãe pela primeira vez no dia do seu aniversário.

"Hoje fazem anos as donas disto tudo. A minha mãe e a minha avó.

P.s: sim, segui a tradição de família e também tive os meus filhos no meu dia de anos", escreveu na legenda de duas fotografias em que mostra as familiares.

Recorde-se que Inês Herédia faz anos a 27 de dezembro e foi nesse dia, em 2019, que nasceram os filhos gémeos, Luís e Tomás, fruto do casamento com Gabriela Sobral.

Leia Também: Confinamento: Inês Herédia está a viver dias "caóticos" com os filhos