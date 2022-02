Inês Herédia mostrou-se revoltada perante o caso de Pedro Coelho, um português diagnosticado com cancro terminal e que se encontra retido na Colômbia, sem ter a possibilidade de passar os últimos dias de vida com a família.

"Alguém de relevo no meu Instagram que consiga que esta juíza cumpra as ordens do tribunal e assine a porcaria do papel para o Pedro poder passar os seus últimos dias com a família? Partilhem, por favor. Para variar, só com o mediatismo é que as coisas acontecem", evidenciou a atriz nas histórias da sua conta de Instagram.



© Instagram - Inês Herédia

Note-se que Pedro Coelho foi diagnosticado com um melanoma maligno evasivo tipo IV em julho. Tendo cumprido uma pena de prisão no país, foi-lhe prometido que assim que esta chegasse ao fim poderia regressar a Portugal, algo que ainda não aconteceu, como divulgou a família.

