Apesar de não ter conseguido celebrar com uma grande festa o seu 31.º aniversário e o segundo dos filhos gémeos, Luís e Tomás, Inês Herédia contou com uma surpresa muito especial. Algumas amigas deslocaram-se até casa da atriz e à porta, com cartazes e música, destacaram o carinho e amor que têm por Inês.

Momento que foi partilhado no Instagram. "Hoje o Luís e o Tomás fazem anos. E eu também.Às 9h30 da manhã estes seres maravilhosos puseram-me a chorar como se não houvesse amanhã. Ainda não me recompus, já cá venho outra vez", disse a atriz na legenda de um vídeo que publicou na rede social. Imagens que pode ver na galeria.

Mas não ficou por aqui e antes do dia terminar acrescentou: "Ontem escrevi um texto para pôr aqui hoje. Falava sobre Portugal começar a vacinar hoje, sobre amar celebrar os anos, sobre a festa do ano passado e a festa que prometo fazer mal os meus se vacinem todos, sobre o facto da minha mulher aturar 3 capricórnios, sobre os filhos perfeitos que Deus me deu. Achei que sabia o que ia ser o dia de hoje mas 2020 troca as voltas. Virou-me o dia do avesso, chocalhou, transformou, aumentou, encheu de amor. Estou para aqui numa montanha russa de emoções que não digo pão com queijo. Miúdos na cama, felizes até ao último cabelo e mães cansadas de felicidade. Obrigada por tanto carinho. Parabéns Tomás, parabéns Luís. [...] Agora vou ver um filme da Disney... vai ficar tudo bem".

