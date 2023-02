Inês Gutierrez e João Montez viveram esta quinta-feira, 16 de fevereiro, um dia atribulado, cheio de emoções fortes e com muitas peripécias pelo meio.

O casal embarcou rumo a Londres pela manhã depois de terem passado a noite a vomitar por causa de uma "sopa estragada".

A caminho do evento de gala da antestreia do filme 'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania', da Marvel, Inês chegou mesmo a vomitar no terminal 2 do aeroporto de Lisboa.

Para tornar o dia do casal ainda mais caótico, João Montez esqueceu-se do iPad de ambos no avião e ainda não o conseguiu recuperar.

Superando as dificuldades, os apresentadores conseguiram recuperar a tempo e espalhar elegância no evento em Londres.

"Foi vomitar, beber aguinha, tomar medicação para me recompor, muito chá, dormir uma sesta rápida, tomar banho e, de repente, tinha meia hora para me arranjar porque a equipa da Disney ia buscar-nos ao hotel… Não sei bem como, mas consegui. Acho que nunca me maquilhei e penteei tão rápido. Estou orgulhosa", contou, por fim, Inês Gutierrez.



© Reprodução Instagram/ Inês Gutierrez

