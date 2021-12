Inês Gutierrez foi notícia nos últimos dias devido ao facto de, alegadamente, ter saído do programa 'Somos Portugal'. O rumor espalhou-se e levou a apresentadora a recorrer às suas redes sociais para tornar público um esclarecimento sobre o tema.

"Meus amores, para quem me anda constantemente a perguntar porque é que saí do programa ‘Somos Portugal’… eu não saí, malta", assegura o rosto da TVI.

"Eu continuo, todos os domingos, mas as minhas partes são gravadas, não são em direto. Aliás, continuo a percorrer todas as semanas o nosso país de norte a sul para vos criar o melhor roteiro turístico de cada terra que nos recebe", explica Inês, que tem agora uma nova função no formato de domingo à tarde.

"É diferente daquilo que estavam habituados a ver-me fazer durante anos, que era estar nas emissões em direto. Este novo desafio permite-me estar mais dias em cada localidade para também vos transmitir dicas de onde comer, onde ficar, o que fazer…da melhor maneira que consigo", reforça.

Quanto ao facto de a sua gravidez ser apontada como um dos motivos do seu suposto afastamento do programa da TVI, a comunicadora realça precisamente o contrário: "A minha gravidez tem-me permitido isto, tenho tido muita sorte e, por isso, apesar das viagens me custarem um bocadinho, tenho conseguido continuar a trabalhar".

Inês Gutierrez está grávida de uma menina, a sua primeira filha, fruto da relação de longa data com o também apresentador João Montez.

Leia Também: "O melhor de mim": João Montez declara-se a Inês Gutierrez