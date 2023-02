Inês Gutierrez decidiu abandonar a TVI no passado dia 15 de setembro, após seis anos de trabalho com a estação. Foi na SIC, canal concorrente, que a apresentadora decidiu abrir o coração acerca desta decisão.

"Antes de engravidar, ano e meio antes de me despedir, já estava a sentir-me estagnada. Depois engravidei e aí as prioridades acabam por se inverter, estava noutra fase da minha vida", começou por explicar.

"Senti que queria crescer e eu preciso muito de me sentir desafiada. Esta coisa de sentir que estou há muitos anos a fazer a mesma coisa e que não estou a crescer ou a evoluir profissionalmente faz-me querer procurar alguma coisa melhor e foi literalmente isso que eu vim fazer, foi procurar novas oportunidades", acrescentou Inês.

A apresentadora garante que não se "zangou" com ninguém e que a decisão foi tomada com base no que quer para o futuro: "Aprender e desafiar-me todos os dias e sentir que estou a ser valorizada".