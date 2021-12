Inês Gutierrez e João Montez já escolheram o nome da primeira filha. A grande novidade foi anunciada através da rubrica que a apresentadora criou no Instagram para falar sobre a gestação: 'Oh My Baby'.

Ao responder às perguntas mais colocadas pelos seus seguidores, Inês conta que ela e o namorado escolheram chamar à filha Maria Luísa.

Trata-se de "um nome especial e com história", que homenageia a avó materna da comunicadora.

