Inês Gutierrez anda preguiçosa e, esta manhã, assumiu-o aos milhares que a seguem nas redes sociais. Confinada em casa com o companheiro, o repórter e apresentador de televisão João Montez, a repórter e apresentadora da TVI revelou um dos hábitos matinais. "É mais ou menos assim que têm começado alguns dos meus dias. De fato de treino e pantufas, a beber água morna com limão e a mentalizar-me que tenho que largar o sofá e ir treinar um bocadinho", desabafa.

"É tão mais difícil ser-se produtivo sem sair de casa", confessa Inês Gutierrez. Em entrevista à edição desta semana da revista TV Guia, já nas bancas, a apresentadora de televisão revela que, dentro do possível, tem procurado manter a normalidade nesta fase de isolamento. "Tenho mantido horários e rotinas e aproveitado para criar conteúdo digital. Faço exercício, reorganizo a casa e cozinho", confidencia. "Estou preocupada porque o desconhecido é o nosso maior inimigo", admite. "Acho que é altura de desacelerarmos, refletirmos e reavaliarmos", aconselha a repórter de "Somos Portugal", programa de televisão suspenso por causa da COVID-19.

Nas redes sociais, a apresentadora de televisão tem, à semelhança do namorado, partilhado imagens e vídeos do quotidiano, mas confessa que evita escancarar demasiado as portas. "A minha parte íntima e familiar não partilho. A minha família não gosta. Gosto de preservar as minhas amizades fora da televisão, acho que são muito importantes. E a minha intimidade com o João também não interessa muito", considera. "É importante proteger aquilo que é nosso", diz.

Na entrevista à TV Guia, Inês Gutierrez fala ainda da paixão que ela e o companheiro têm pelas viagens, que agora se veem impedidos de fazer. "São o nosso escape. Quando precisamos de arejar ideias e descansar, vamos viajar e, aí, desligamos completamente o botão", garante a também atriz. No início do ano, o casal esteve na Áustria, como pode recordar na galeria de imagens que se segue. Na altura, passearam por Salzburgo e por Hallstatt e subiram à montanha Krippenstein.