Inês Gutierrez e João Montez, isolados em casa, organizam, daqui a pouco, uma festa do pijama online. "Estão todos convidados a juntarem-se à nossa pijama party, no direto que vou fazer no meu Instagram, hoje às 21h30. Eu e o João vamos fazer um serão de jogos! Desse lado, quem gosta de jogar? Nós somos fãs, queremos a vossa companhia e vamos lá ver quem tem pior perder. Se eu, se o João, se vocês", anunciou a repórter e apresentadora de televisão da TVI.

A festsa exige um código de vestuário próprio. "O dress code é o pijama mais cool aí de casa", escreve a colega de Ruben Rua, que esta tarde também esteve em direto para confraternizar com os admiradores. "Estou sozinho em casa há quatro dias e a precisar de companhia", justificou o apresentador de televisão, ator e modelo. Nas últimas horas, Inês Gutierrez e João Montez partilharam também um vídeo com sugestões para aproveitar melhor o tempo de reclusão.