Ao longo das últimas semanas, Ágata pediu por diversas vezes aos portugueses que ficassem em casa e, para os entreter, chegou mesmo a fazer uma atuação ao vivo a partir do interior da sua habitação. Agora, a cantora pegou no single "Sozinha (Sozinha)", lançado em 2000, reescreveu a letra para fazer um apelo e gravou um vídeo na sala onde tem estado isolada. "Temos de estar sozinhos", canta na gravação que partilhou há minutos nas redes sociais.

Afastada da família e dos amigos por causa do confinamento recomendado pelas autoridades para prevenir o atual surto de COVID-19, a artista vive dias difíceis. "Estou com muitas saudades de estar com os meus filhos e com a minha neta", confidência a intérprete de êxitos como "Maldito amor" e "Abandonada". Para passar o tempo, Ágata admite dedicar-se à literatura. "Vou começar a escrever. Talvez comece a minha autobiografia", revela a cantora.