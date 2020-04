Lançou o primeiro single em 1986, nunca parou de cantou e, o ano passado, até atuou duas vezes em Portugal, em Santarém e em Góis. Mas será que, aos 53 anos, Samantha Fox decidiu abraçar um novo desafio profissional? "O meu primeiro dia no meu novo emprego", anunciou, esta manhã, nas redes sociais, a cantora britânica de 53 anos, que fez furor na década de 1980 com os singles "Touch me (I want your body)" e "Nothing's gonna stop me now".

Na publicação, a antiga modelo de topless, nascida em Londres, em Inglaterra, a 15 de abril de 1966, identificou o NatWest Banking, o serviço digital da instituição bancária NatWest Bank. Para dar credibilidade à história, a namorada, Linda Olsen, comentou pouco depois a publicação, elogiando a indumentária escolhida pela cantora.

"Fica bem com o candeeiro, já tinhas reparado?", questionou. "Tu ainda estavas a dormir quando saí de casa. Tinha pensado perguntar-te se estava bem", confidenciou Samantha Fox. "Vejo-te mais logo, espero que com o jantar já à minha espera", respondeu ainda a cantora, que está noiva da companheira, uma norueguesa que conheceu em 2016.

Na legenda da fotografia, foram muitos os admiradores a questionar a veracidade da informação avançada pela artista. "Apesar de achar que é uma partida do dia 1 de abril, acho que darias uma boa gestora bancarária", elogiou um dos seguidores. "Não caio nessa", reagiu um fã dinamarquês. "Concedes-me um empréstimo?", pediu logo outro.

Em junho do ano passado, em entrevista exclusiva ao Modern Life/SAPO Lifestyle, a cantora anunciou estar a gravar dois álbuns, que ainda não foram lançados. Em 34 anos de carreira, Samantha Fox vendeu mais de 30 milhões de discos. Na década de 1980, era, a par de Diana de Gales e de Margaret Thatcher, uma das britânicas mais fotografadas.