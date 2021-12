Inês Folque partilhou esta segunda-feira com os seus seguidores do Instagram um pormenor até aqui desconhecido sobre a gravidez. A apresentadora, que aguarda a chegada do segundo filho, está grávida de cinco meses.

"Já vamos a mais de meio caminho. Para trás a emoção da primeira eco e o coração a bater cheio de vida", realça o rosto da RTP ao tornar público um vídeo com as imagens únicas que marcaram os primeiros meses da gestação.

"[...] Para trás ficaram os desconfortos do primeiro trimestre, embora este segundo também ande carregado de desafios, e para trás ficou também a ecografia mais importante da gravidez, a morfológica, onde vimos esta miniatura cheia de vida com todos os traços tão definidos. Não deixo de me surpreender com este milagre da vida, esta viagem bonita que daqui a nada nos transformará para sempre enquanto família", lê-se ainda na legenda da publicação.

Inês Folque e o marido, Gonçalo Ribeiro Telles, já são pais de Tomás, que completa dois anos em janeiro do próximo ano.

